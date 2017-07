A praia fluvial da Calzada recibe usuarios de Special Olympics Galicia

Medio cento de persoas con discapacidade intelectual chegadas de toda Galicia están a visitar a praia fluvial de Ponte Caldelas. Viñeron no marco dunha iniciativa da entidade sen ánimo de lucro Special Olympics Galicia.

A asociación organiza actividades de lecer para este colectivo durante a primeira quincena de xullo e escolleu esta paraxe caldelán para dúas das xornadas, contando coa colaboración do Concello de Ponte Caldelas, que ofreceu todas as facilidades para o acceso e utilización dos recursos do areal, dotado coa bandeira azul.

O luns chegou o primeiro grupo con 35 persoas con discapacidade intelectual, acompañado de 10 monitores. Desprazáronse nun autobús e tamén cunha flota de furgonetas adaptadas. Durante a tarde do martes chegou outro grupo de 19 persoas e 12 monitores, no que se inclúen tamén algunhas persoas que utilizan cadeira de rodas.

O Concello proporcionou un espazo para o aparcamento do autobús e as 11 furgonetas do dispositivo de desprazamento e puxo a disposición dos visitantes o servizo de socorristas para garantir a seguridade, así como todos os servizos e instalacións complementarias da Calzada.

Special Olympics Galicia é unha organización xurdida no ano 1993, coa colaboración da Federación Galega de Asociacións en Favor das Persoas con Discapacidade Intelectual (Fademga) co obxectivo de agrupar a 60 entidades e organizar actividades para 200 deportistas.

O seu obxectivo xeral é a inserción das persoas con discapacidade intelectual mediante a cultura, o deporte e calquera outra actividade.