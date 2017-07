Auxilian o tripulante dunha planadora que naufragou fronte a Cabo Udra

Uns 50 metros a nado. É o percorrido que tivo que realizar o tripulante dunha planadora que naufragou onte á noite fronte a Cabo Udra, en Bueu. O home logrou chegar á costa polos seus propios medios e, posteriormente, foi auxiliado polos servizos de emerxencia.

O suceso tivo lugar sobre as nove da noite. Foi un aviso á Policía Local de Bueu o que alertou do naufraxio da embarcación de pesca.

O tripulante, veciño de Bueu, atopou refuxio nunha cafetería próxima á costa ata que chegaron os axentes da Policía Local e da Garda Civil. O home resultou ileso.

A planadora, de seis metros de eslora, non puido ser recuperada aínda.

Ao lugar do naufraxio trasladouse tamén unha patrulleira do servizo de Salvamento Marítimo, pero finalmente non foi necesaria a súa intervención.