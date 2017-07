A Festa Gastronómica da Emigración de Ponte Caldelas serviu 15.000 pratos

Festa Gastronómica da Emigración de Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas

A II Festa Gastronómica da Emigración de Ponte Caldelas pechou as súas portas este domingo cun crecemento que superou nun 138% á estrea do pasado ano. Ao longo da fin de semana servíronse uns 15.000 pratos, deixando cativa a cifra dos 6.300 da primeira edición. Segundo trasladan dende o Concello "a satisfacción entre os hostaleiros e o público participante foi total".

O retoque das datas, iniciando a Festa no venres noite e rematando co xantar do domingo foi valorado como un acerto que explica parte do crecemento.

Na Festa Gastronómica da Emigración ofrecéronse pratos de comida internacional a 5 euros con bebida incluída.

Aínda que é difícil calcular o volume total de visitantes atraídos durante a fin de semana o Goberno local caldelán estima que estivo moi por enriba das 20.000 persoas, toda vez que os bares e restaurantes do municipio rexistraron unha gran actividade.