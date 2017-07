Música e mexillóns para San Bieito

Plan de tráfico polo San Bieito © Policía Local de Pontevedra

Tradicionalmente as Festas do verán de Pontevedra arrancan co San Bieito, aínda que este ano ese pistoletazo correu a cargo do Memorial Ricardo Portela. O martes é San Bieito, día festivo en Pontevedra e como vén sendo habitual o Concello organizou unha serie de actividades festivas e de lecer arredor desta romaría. O programa previsto é:

10.30 horas. Saída dos grupos de música tradicional desde o Concello até os salóns do Lérez.

11.30 horas. Romaría popular. Praia fluvial do Lérez

11.45 horas. Actuación dos Gaiteiros das Rías Baixas e Os Alegres

12.00 horas. Mexilloada popular. Praia fluvial.

17.00 horas. Actuación dos grupos de pandereteiras de Verducido e Os Alegres, na beira do río.

22.00 horas. Verbena no adro do Mosteiro de San Bieito de Lérez. Orquestra Aramio.

PLAN DE TRÁFICO

A Policía Local elaborou un dispositivo de tráfico ante a previsión da presenza de centos de personas o adro do Convento de Lérez.

A primeira hora procederase a cortar o acceso cara ao Castelo polo Centro de Saúde de Lerez. Prohibición de estacionamento en Leandro do Río (segundo o plano adxunto). Corte de Leandro do Río Carnota, sentido o Burgo dende a glorieta do Mosteiro. Os autobuses realizarán a súa parada no carril dereito de Leandro do Río Carnota (sentido Campo Lameiro) xusto antes da glorieta do Mosteiro.

Na avenida de Bos Aires: cortarase o tráfico dende a glorieta coa ponte de Monte Porreiro cando a Policía o considere oportuno. Tanto na zona reservada da avenida de Bos Aires á altura da praia fluvial, como na zona de celebración da mexilloada, só poderán estacionar vehículos autorizados.

Pola tarde abriranse as estradas cortadas e apartarase a sinalización cando a afluenza de pública así o permita.