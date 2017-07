Esixen que se ice de novo a bandeira da UE para amosar unidade contra o yihadismo

O Partido Popular esixe que o Concello de Pontevedra volva izar a bandeira da Unión Europea, que adoitaba ondear no balcón do edificio administrativo da rúa Michelena ata que o BNG decidiu arriala como protesta polo trato aos refuxiados sirios e polas políticas migratorias impostas por Bruxelas.

Os populares denuncian que quince meses despois a bandeira segue sen volver ao seu sitio e entenden que tras os "continuos" atentados perpetrados polo terrorismo yihadista "é necesario mostrar unidade contra a barbarie".

Ante esta crise internacional, segundo os populares, "non se poden permitir fisuras". O edil César Abal asegura que "non se entende" que na capital da provincia de Pontevedra a bandeira siga arriada.

"Non podemos esquecer", continúa o comunicado remitido por Abal, que no atentado ocorrido en Londres o pasado mes de xuño "correu perigo a vida do noso veciño, Sergio Fariña", recoñecido pola corporación pola súa valentía.

Por iso, o PP reitera que "existen moitos motivos" polos que é "necesario" que se faga un chamamento á unidade "defendendo os valores de liberdade e harmonía".

Coa moción que presentarán ao pleno, os populares demandan que a bandeira da Unión Europa ícese "de forma inmediata".