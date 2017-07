A reordenación do mercado de abastos, en marcha

Praza de Abastos de Pontevedra © Mónica Patxot

O Concello non quere perder máis tempo. A reordenación do mercado de abastos é unha prioridade para o goberno municipal e por iso puxéronse xa ao choio. Nas últimas semanas intensificáronse as reunións cos usuarios da praza para dar os primeiros pasos e lograr que este cambio integral sexa unha realidade canto antes.

A concelleira de Promoción dá Cidade, Anabel Gulías, explicou que xa se celebraron contactos coas praceiras para redistribuír os postos de venda da planta baixa. Os técnicos municipais fixeron unha primeira proposta que, en próximos días, será avaliada polas partes afectadas, buscando "o mellor xeito de facelo".

A área principal do mercado deberá acoller aos postos que se trasladarán desde a primeira planta, onde tan só quedarán os dous bares e un posto de ultramarinos que expresou o seu desexo de formar parte do espazo gastronómico que ocupará este ámbito.

Así, unha carnicería, tres postos de ultramarinos e dous de froitas sumaranse á oferta comercial da planta baixa, segundo precisou Gulías.

Ademais, iniciáronse tamén as conversacións para o traslado da lonxa, que será unha das primeiras actuacións que se van a acometer. O Concello espera que estree a súa nova localización "nun par de meses". Tamén pasará á planta baixa.

Ao mesmo tempo, os técnicos están a traballar xa nas bases para poder sacar a licitación os postos que se ofertarán para o espazo gastronómico da primeira planta e que o goberno municipal espera poder estrear ao longo de 2018.

Por agora, segundo a edil do BNG, "as sensacións son bastante boas", polo que espera que o proxecto avance sen contratempo algún.