Un pregón cun marcado acento naval inaugura oficialmente as Festas do Carme

Pregón de Núñez Torrente, comandante director da Escola Naval, nas Festas do Carme © Diego Torrado

Marín xa está en festas. Un pregón que correu a cargo do comandante director da Escola Naval, José María Núñez Torrente, serviu para dar comezo aos festexos patronais do municipio, as Festas do Carme.

Ante centos de persoas, que acudiron á Alameda de Marín para asistir á lectura do pregón, Núñez Torrente destacou a histórica relación que une a Escola Naval con Marín, tanto que sinalou que "no se entendería Marín sin la Escuela, ni la Escuela sin Marín".

O comandante director do centro tamén destacou a súa vinculación persoal con Marín, un lugar que, segundo sinalou, "ha sido y es mi casa" e onde "pasé muchos de los mejores años de mi vida", polo que asegurou que sente "marinense de adopción".

Xunto coa lectura do pregón, o arranque das Festas do Carme contou tamén, entre outras actividades, co Festival de Bandas organizado pola Asociación Airiños de San Xulián ou o Marina Fest, un espectáculo musical que encheu de ambiente o Parque Eguren, cunha mestura de música electrónica, pop e sons latinos.

Para este domingo, ademais do trofeo Virxe do Carme de ciclismo, as grandes citas serán pola noite cos concertos do dúo Quodlibet na Alameda e da mítica banda Hombrees G, que actuará a partir das once da noite no Parque Eguren.