As dúas demandas presentadas polo PP contra o orzamento de 2017 seguen o seu trámite

Dúas demandas, unha ante o xulgado do contencioso administrativo número 2 de Pontevedra e outra directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dirimirán a legalidade do orzamento municipal para 2017, aprobado pola corporación municipal -grazas á abstención de Marea- tras un longo proceso de tramitación.

Ambas foron presentadas o pasado mes de maio polo Partido Popular, que optou por xudicializar a aprobación destas contas, ao entender que se cometeron irregularidades na súa aprobación e impediuse que se debatesen as emendas da oposición.

A primeira das demandas, presentada por Jacobo Moreira como portavoz do grupo municipal do PP, pretende que o xulgado declare nula a convocatoria do pleno no que, o pasado 23 de decembro, aprobáronse os orzamentos de 2017 e como consecuencia todos os acordos adoptados ese día.

En concreto, o PP denuncia que se desestimou o recurso presentado polos populares contra a convocatoria do pleno, ao entender que se vulneraba a lexislación ao debaterse unicamente o proxecto de orzamentos do goberno municipal, excluíndo as emendas da oposición, e vincular a súa aprobación a unha moción de confianza que xa non procedía.

Os populares aseguran que "se xa arbitraria foi" a retirada do orzamento do pleno anterior, celebrado catro días antes, "máis o foi" que non se debatesen as contas coas emendas aprobadas en comisión, unha situación "do todo anómala e contraria aos máis elementais principios e valores democráticos".

O alcalde, segundo argumenta o PP, "privou de todo valor" o proceso de aprobación das contas municipais, e reitera que non era posible acudir á moción de confianza ao non haber orzamento previo que non fora aprobado, non ser ilegais as emendas da oposición e non existir, por tanto, unha situación de bloqueo.

A demanda conclúe que "de ningún xeito pode primar a vontade do alcalde sobre a vontade da maioría do pobo, manifestada a través dos seus lexítimos representantes", xa que ao incluír na orde do día do pleno o orzamento do goberno municipal sen as emendas aprobadas infrinxiuse a propia Constitución española.

Acudir a unha moción de confianza, engade o PP, foi para non someter a debate e votación uns orzamentos que o alcalde consideraba "contrarios ao seu programa político", unha manobra "subxectiva e artificial" que está "do todo afastada" do espírito dese trámite e coa que buscaba dar un "amparo legal" a unha decisión "que carecía del".

DEMANDA NO TSXG

A segunda demanda foi presentada por Jacobo Moreira e Rafael Domínguez e diríxese ao TSXG para que resolva sobre a aprobación dos orzamentos de 2017 e a desestimación das alegacións presentadas polo PP, ao entender o goberno que os partidos non poden acudir a esta opción durante a súa exposición pública.

Os argumentos que se expoñen neste segundo proceso son moi similares aos do proceso que analizará o xulgado do contencioso administrativo número 2 de Pontevedra, aínda que facendo un maior fincapé en que ningunha das emendas presentadas polo PP ao orzamento contiña irregularidades, polo que deberían ser debatidas.