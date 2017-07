Un proxecto piloto buscará fomentar a produción de castaña en Pontevedra

Castañas CC BY-NC-SA Juan Mejuto

Analizar as posibilidades da produción, cultivo e comercialización da castaña en terreos agroforestais da provincia de Pontevedra. É o obxectivo do proxecto piloto que van impulsar a Deputación e a Asociación de Desenvolvemento Rural Ódega no último semestre de 2017.

Este proxecto, no que a Deputación investirá 30.000 euros, "permite que a poboación poida seguir establecéndose no rural, con actuacións que impulsen o crecemento económico", segundo destacou a presidenta, Carmela Silva.

Pontevedra ten, recordou Silva, moita masa forestal cuberta de eucaliptos e "cómpre buscar alternativas que permitan manter o rural con especies forestais propias da nosa terra", como o castiñeiro, que evitan, entre outras cuestións, problemáticas como os incendios forestais.

A castaña move entre 25 e 40 millóns de euros en Galicia ao ano e conta cunha recolección anual de 20 millóns de quilos, que converten a esta comunidade en líder nacional. Ademais, uns 10.000 galegos venden castaña e o 90% da produción vai destinada a mercados exteriores.

O secretario xeral da Asociación Ódega, Miguel Soto, subliñou que se vai traballar cunha comunidade de montes nunha experiencia piloto nunha parcela coa finalidade de poder extrapolala a toda a provincia. Con ela buscan demostrar que os castiñeiros, con coidados axeitados, achegan altos rendementos, "sobre todo en zonas desfavorecidas e de montaña".

Ademais, realizaranse unha serie de accións de formación dirixidas a propietarios forestais, comunidades de montes veciñais en man común e cooperativas agrarias da provincia sobre as posibilidades de produción, cultivo e comercialización da castaña como alternativa de aproveitamento en terreos agroforestais.

O convenio tamén contempla o desenvolvemento de xornadas divulgativas e mesas redondas sobre o cultivo do castiñeiro e a produción de castaña, que incorporarán relatorios e a presenza de expertos e profesionais relevantes do sector da castaña.