A antiga Bolera reabre a súas portas como tenda efémera da Sétima Feira

Un dos locais máis emblemáticos do centro histórico volve a abrir as súas portas, aínda que o fará tan só de xeito temporal. As instalacións da antiga Bolera, na rúa Laranxo, acollerán durante os próximos dous meses a tenda efémera da Sétima Feira.

Pechada por vacacións ata despois do verán, a Sétima Feira abrirá por segundo ano consecutivo a súa tenda. Será entre o 15 de xullo e o 15 de setembro.

Nesta ocasión, a concellaría de Promoción da Cidade escolleu un baixo máis amplo que o anterior, pero mantén o mesmo espírito desta iniciativa.

O propósito da tenda é favorecer o encontro de deseñadores de Galicia, mantendo unha vía de comercialización das súas creacións, polo que o novo espazo permitirá acoller a un maior número de creadores que na pasada edición.

As persoas interesadas en participar poderán presentar as súas solicitudes ata o martes 11 de xullo, cubrindo a convocatoria dispoñible na web municipal.