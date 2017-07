A vida cotiá das persoas con parálise cerebral, en 21 instantáneas

Inauguración da exposición itinerante sobre Aspace © Deputación Provincial de Pontevedra Inauguración da exposición itinerante sobre Aspace © Deputación Provincial de Pontevedra

O vestíbulo do Pazo Provincial de Pontevedra acolle ata o próximo 20 de xullo unha mostra de 21 fotografías en branco e negro que retratan o día a día de persoas con parálise cerebral. Trátase de imaxes realizadas por persoas que a padecen, familiares e voluntarios e profesionais que traballan con eles a diario e buscan trasladar á sociedade a vida cotiá deste colectivo.

A exposición, realizada pola Federación ASPACE- Galicia, é itinerante e terá como próximo destino Segovia, pero antes permanecerá dúas semanas en Pontevedra co obxectivo de dar difusión e visibilización da realidade das persoas con parálise cerebral e trasladar que, máis alá da súa discapacidade, a súa vida é como a de calquera persoa.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva; o xerente de ASPACE-Galicia, Ignacio Pérez; a xerente de Amencer-Aspace, Mónica Touriño; e a deputada de Servizos Sociais, Digna Rivas, inauguraron a mostra este venres acompañadas por un grupo de personas con parálise cerebral que forman parte desta asociación.

Esta mostra quere amosar á cidadanía que as persoas con parálise teñen "todas as capacidades para vivir en igualdade", segundo explicou Carmela Silva, que mantén que "unha sociedade moderna, democrática e avanzada debe contar con todas as persoas que a forman".

As 21 fotografías que a integran foron finalistas ou gañadoras do VI Concurso de Fotografía ASPACE ou foron cedidas polo taller de fotografía 'Di Patata' da Asociación Valenciana de Axuda á Parálise Cerebral. Van acompañadas por uns pequenos textos reivindicativos nos que se recollen diferentes demandas do colectivo relacionadas co seu empoderamento.