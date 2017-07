A Xunta tende a man á Deputación para falar dos menores do Centro Príncipe Felipe

José Ramón Couto, César Mosquera e Eva Villaverde © Deputación de Pontevedra

A directora xeral de Familia da Xunta, Amparo González, expresou a súa "satisfacción" polo anuncio realizado polo vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, respecto de viabilidade da Cidade Infantil Príncipe Felipe xa que "anteriormente recibiramos unha comunicación dicindo que a súa intención era pechar o centro".

Neste "marco de colaboración" aberto entre ambas as institucións, a Consellería de Política Social enviou un escrito á deputada delegada de Príncipe Felipe, Eva Villaverde "co ánimo de recuperar o diálogo e buscar unha solución" respecto ao "conflito" xurdido co convenio de acollemento residencial para menores baixo a tutela da Xunta.

"Estamos dispostos a mellorar o convenio que xa existe", asegurou Amparo González. Desde hai case dúas décadas a Xunta ten conveniadas cen prazas no Príncipe Felipe (75 residenciais e 25 no centro de día).

Amparo González recoñeceu que "é certo" que "somos conscientes de que o perfil dos menores necesitados de protección administrativa cambiou nos últimos anos" aínda que evitou falar de mozos conflitivos ou proto delincuentes, como sinalou a Deputación ao desvelar as agresións infrinxidas por estes mozos a traballadores e a outros menores. A directora xeral optou pola fórmula de "nenos con necesidades especiais" admitindo que "cada vez en idades máis temperás están a manifestar un carácter máis conflitivo e pode haber algún neno que teña un desaxuste emocional e conductual".

Neste sentido ofreceu aos traballadores da Deputación en Príncipe Felipe cursos de "actualización" para "adecuar a súa formación ás necesidades actuais dos menores".

A directora xeral de Familia anunciou que a Xunta ten previsto un novo centro no Sur da provincia de Pontevedra que aumente o número de prazas dispoñibles nos dous únicos "centros específicos" que existen actualmente para tratar a estes menores que requiren unha "atención especializada" e que son: a mini residencia Chavea, en Vilagarcía de Arousa, con 15 prazas e Santo Anxo de Rábade en Lugo con 30 prazas.

A creación de "un terceiro centro con máis prazas" está prevista para "finais deste ano ou principios do ano que vén".

A Deputación esixiu á Consellería de Política Social que os informes dos traballadores de Príncipe Felipe sexan vinculantes para aceptar a un menor remitido desde a Xunta; ou ben, propuxo que a Xunta cre unha unidade específica propia para o tratamento destas condutas no recinto da cidade infantil.

Neste sentido Amparo González sinalou que "xa existe" unha comisión de avaliación de propostas de ingreso, de baixas e de incidencias, e lembrou que "corresponde á Xunta de Galicia", a través das xefaturas territoriais e os equipos técnicos, en primeiro lugar "asumir esta garda e estudar cales son os casos e o perfil de cada un dos menores para buscarlles o mellor centro dispoñible".

En todo caso, sobre a petición da Deputación, a directora xeral indicou que "estamos dispostos a falar dentro desa comisión".