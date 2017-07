A Lama terá un parking disuasorio fronte ao centro de saúde

Preto dun centenar de prazas de aparcadoiro terá o parking disuasorio que o Concello da Lama está a acondicionar fronte ao centro de saúde do municipio.

Con esta actuación, o goberno municipal dará resposta a unha demanda veciñal expresada na última asemblea celebrada na Casa do Pobo dá Lama, á vez que se continúa co proceso de humanización e modernización de servizos no centro urbano da localidade.

A obra prevé a creación dun aparcadoiro que estará perfectamente sinalizado e delimitado por un pintado horizontal sobre unha superficie asfaltada que foi ampliada fronte ao centro de saúde e o local municipal de usos múltiples.

Tamén se contempla o peche perimetral do recinto de aparcadoiro cunha beirarrúa e un paso peonil elevado que comunicará a Alameda co parking.

Así mesmo, o Concello aproveitará a intervención para mellorar o aspecto e a imaxe que presenta a zona para que resulte máis idónea coa contorna urbana, así como para realizar diversas obras de canalización e saneamento de pluviais para que se produza unha mellor recollida da auga de choiva e sexa perfectamente dirixida ao sistema de evacuación municipal.

Este aparcadoiro será de uso totalmente gratuíto e permanente coa intención de que aqueles veciños que se acheguen ata o centro urbano da Lama dispoñan dun lugar adecuado para estacionar os seus vehículos comodamente a un paso do centro de saúde, colexio, edificio municipal de usos múltiples e os establecementos comerciais e hostaleiros da zona.