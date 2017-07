O Hospital Provincial acolle un laboratorio móbil de alta tecnoloxía para prácticas cirúrxicas

Laboratorio móbil © Sergas

Seis residentes do servizo de Traumatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra participaron este xoves nunha actividade cirúrxica en cadáver realizada dentro do laboratorio móbil que por primeira vez acolle o Hospital Provincial.

A xornada, organizada polo servizo de Traumatoloxía e promovida pola multinacional americana/alemá Arthrex, tiña como principal obxectivo a ampliación de coñecementos dos profesionais nas prácticas cirúrxicas de artroscopia.

Na formación, dirixida por dous docentes e guiada por membros do equipo Arthrex, os alumnos participantes dispuxeron de dous espécimes anatómicos de ombro nos que puideron reproducir, coa máxima fidelidade, técnicas diagnósticas e terapéuticas grazas á alta tecnoloxía coa que está dotado este laboratorio.

O laboratorio móbil atópase instalado nun camión, o cal permite o seu fácil traslado, e no seu interior está dotado de dúas torres de artroscopia cos sistemas de vídeo e retransmisións máis modernos do momento.