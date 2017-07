O xurado delibera sobre a culpabilidade de David Oubel

O tribunal popular delibera desde as 11.15 horas deste xoves sobre a culpabilidade ou non de David Oubel Renedo no asasinato das súas fillas Amaia e Candela, de 4 e 9 anos, usando unha serra radial eléctrica e un coitelo de cociña, e tras drogalas para reducir as súas posibilidades de defensa.

Tras dous días de xuízo nos que David Oubel recoñeceu os feitos e o seu avogado, Luciano Canedo, asumiu as acusacións e conclusións da Fiscalía e a acusación particular, os membros do xurado -nove titulares e dous suplentes- foron citados este xoves para que as partes lle entreguen o obxecto de veredicto, as preguntas ás que terán que responder para determinar a culpabilidade ou non de Oubel.

Ese obxecto de veredicto acordárono, como é habitual, todas as partes e, neste caso, quedou fixado en cinco preguntas, das que catro son substanciais e unha quinta espérase que requira pouca discusión, pois se trata de determinar se existía unha relación de convivencia entre as dúas falecidas e o seu pai no momento da morte. Trátase dun punto non discutido ata agora, pois os proxenitores estaban separados e a súa nai tiña a custodia, pero o pai gozaba do réxime de visitas e o día do crime, o 31 de xullo de 2015, estaban con el como parte deses permisos e as vacacións de verán.

As outras catro preguntas refírense dous a Amaia e dous a Candela. Os membros do xurado deberán responder a dúas cuestións sobre cada unha: se David Oubel matounas e se o fixo con aleivosía. Unha vez dada a resposta a esas cinco preguntas, deberase concluír se é "culpable" ou "non culpable".

O obxecto de veredicto non inclúe ningunha pregunta sobre o estado mental do acusado, pois nun principio o seu avogado defensor alegaba trastorno mental transitorio, pero xa durante o xuízo retirou tal argumentación. A maxistrada presidenta do tribunal, Nélida Cid, aclarou que xa non se pregunta aos xurados por este particular porque quedou acreditado, e ningunha parte discute, que non tiña ningunha patoloxía nin alteración psiquiátrica que afectase as súas capacidades no momento do crime, de modo que era plenamente consciente dos seus actos e das consecuencias dos mesmos.

Unha vez que o xurado emita o seu veredicto, as partes deberán pedir a pena á que consideran que debe ser condenado. Todos coinciden en que sexa a prisión permanente revisable, unha posibilidade recollida no Código penal á que aínda non foi condenada ninguén en España. De todos os xeitos, será a maxistrada a que impoña a pena na sentenza, non é algo sobre o que se sitúen os membros do xurado.