O crecemento do tráfico do porto de Marín obriga a ampliar o Posto de Inspección Fronteirizo

O Porto de Marín ampliará o seu Posto de Inspección Fronteirizo (PIF) para aumentar a súa capacidade ante o crecemento continuo de mercadorías que vén experimentando nos últimos anos e co obxectivo de manter a axilidade operativa que ofrece actualmente aos seus clientes e que é un dos aspectos mellor valorados no sector.

Deste xeito, segundo anunciou a Autoridade Portuaria, licitaranse proximamente as obras de ampliación dos peiraos de carga para facilitar os labores dos servizos de Sanidade Exterior e Sanidade Animal.

En total, o PIF do Porto de Marín pasará a dispoñer de 10 peiraos de carga. Ademais modernizaranse as dotacións de vestiarios para o persoal que atende as operacións. Así mesmo, ampliarase a superficie destinada ao laboratorio para a inspección de mercadoría transportada en colector e acometeranse diversas melloras na sinalización e os accesos.

As melloras no Posto de Inspección Fronteirizo permitirán seguir atendendo con axilidade as necesidades da potente industria do frío coa que conta o Porto de Marín, que dispón por encima dos 240.000 metros cúbicos de almacenamento frigorífico, máis de 500 conexións reefer no seu terminal de colectores e é un importante hub para o tráfico de froita no Arco Atlántico.

A execución destas obras para a ampliación do Posto de Inspección Fronteirizo está recollida no Plan de Investimentos da Autoridade Portuaria e o seu proxecto, aprobado polo organismo competente da Comisión Europea. Nesta mesma liña de mellora continua, a Autoridade Portuaria conta cunha nova aplicación para a xestión das mercadorías para inspeccionar no PIF.