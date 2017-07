Identifican un sen teito por ameazar outros dous que lle quitaron o sitio ás portas da Peregrina

A Policía Local de Pontevedra tivo que intervir na tarde deste martes por un enfrontamento entre varias persoas que piden esmola ás portas do santuario da Peregrina. Un deles acabou identificado por presuntamente ameazar a outros dous.

Segundo indicou a Policía Local, ás portas do santuario pontevedrés sitúase cada día a mesma persoa e este martes, como é habitual, estivo toda a tarde. Con todo, houbo un momento en que se ausentou para ir ao servizo.

Ao seu regreso, había dúas persoas situadas na mesma porta que adoita utilizar el, de modo que se encarou con elas. Segundo puido saber a Policía Local, colleu un pau e ameazounos.

Non encheu a agredilos, pero as testemuñas chamaron aos axentes, de modo que unha patrulla trasladouse ao lugar e identifico os tres homes. Non se produciu ningunha detención.

ACCIDENTE CON FUGA

Na tarde deste martes a Policía Local tamén se viu obrigada a intervir tras recibir un aviso por un accidente de tráfico na praza de Galicia. Sobre as 19.00 horas produciuse unha colisión entre dous coches e a condutora dun deles marchou do lugar.

O accidente tivo escaso alcance, tan só arañazos na carrocería dos coches, pero, ao ausentarse a condutora, unha patrulla foi tras ela en dirección a Marín.

Déronlle o alto na intersección entre as rúas Rosalía de Castro e Manuel del Palacio e a muller explicou que se marchou porque sentiu medo. Finalmente acabou denunciada por abandonar o lugar do accidente sen facilitar os seus datos.