Diferenzas na subida salarial frean o convenio colectivo no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez

O Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez mantén aberta a negociación do novo convenio colectivo co seu persoal, despois de que o último caducase o pasado 31 de decembro.

Por ese motivo, e ante as diferenzas entre a proposta da empresa e a representación dos traballadores, o sindicato Comisións Obreiras convocou este martes unha rolda de prensa na que relatou a situación dunha negociación que afecta directamente a preto de 300 traballadores.

Mentres o comité de empresa, no que é maioritaria a representación de CCOO, defende que a subida salarial debe amoldarse ao IPC para o próximos tres anos (1,6% do 2016 e 2,4 % este ano segundo as previsións), a dirección ofrece "un 1% los dos primeros años, 1,5% en 2018 e 2% en 2019", sinalou Bea Cortés, representante do comité.

Isto representaría, aseguran, agrandar a perda de poder adquisitivo nos empregados, polo que a súa demanda pasa por que "cualquier trabajador llegado a 2019 tenga un salario al menos de 1.000 euros", que estaría repartido en 15 pagas.

A xornada laboral, as vacacións ou a ultraactividade (que se non se chega a un acordo nunha negociación continue vixente o último convenio asinado), son outros dos puntos sobre os que non hai acordo, polo que o comité de empresa anunciou unha concentración de protesta ante a entrada do hospital, como medida de presión, que se celebrará o mércores 12 de xullo ás 15:00 horas.

A EMPRESA MANTÉN A SÚA OFERTA DE DIÁLOGO

Fontes da empresa sinalaron a PontevedraViva a súa sorpresa pola convocatoria da protesta ao entender que a negociación se mantén aberta. En todo caso desde QuirónSalud cren que as condicións actuais do persoal no hospital pontevedrés están por encima da media do convenio provincial.

Ademais opinan que situar aos empregados por encima dos 1.000 euros ao mes (con 15 pagas) no ano 2019 supoñería un aumento "desproporcionado" do 14,7% na escala salarial máis baixa do persoal e de preto do 10% no resto de empregados, cifras afastadas ás expostas na negociación do convenio entre o comité de empresa e a dirección.

Entre as melloras ofertadas tamén pola empresa atoparíanse unha redución de 25 horas de xornada laboral anuais ou o incremento dos días de libre disposición.

QuirónSañud defende que desde a compra do Hospital Miguel Domínguez estabilizouse o persoal de traballadores incrementándose o número de contratos indefenidos ata o 71,8% do total.

A dirección do centro asegura manter aberta a vía do diálogo coa respresentación sindical e confía en poder chegar a un acordo para asinar o novo convenio colectivo.