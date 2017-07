Pontevedra regulará os lombos, avisa Moreira, "porque es lo que quieren los vecinos"

Tras o arquivo da ordenanza para regular os lombos, anunciado este luns polo goberno municipal, o portavoz do PP, Jacobo Moreira, advirte que esta normativa será aprobada "le guste a Lores o no", ao entender que "es lo que quieren los vecinos" tanto nas parroquias do rural como no centro urbano.

Así, os populares confirmaron que iniciarán de novo o proceso para que o pleno da corporación aprobe esta normativa, polo que Moreira asegura que o Concello "lo único que está haciendo es ganar tiempo".

"Los vecinos reclaman sentido común y el PP está por aplicarlo", aclarou o voceiro do PP, que engadiu que o seu partido está a favor dos lombos "pero con una normativa que los regule".

O voceiro popular asegurou que "hay sitios en los que hay que poner lombos", pero nalgúns casos "están haciendo auténticas salvajadas", ao dificultar a circulación polas estradas das parroquias do rural.

Moreira lamentou que o alcalde sexa un "tahur del juego sucio" y se dedique a "calumniar" al Partido Popular afirmando "barbaridades" como un suposto apoio do PP aos danos realizados en sinais de tráfico. "Estas cosas se dicen cuando uno no tiene argumentos y se siente acorralado", dixo.

Ademais, Jacobo Moreira criticou a "cobardía" do goberno municipal por non acudir ás asembleas veciñais para explicar a súa política de calmado de tráfico. "En política hay que dar la cara siempre, porque allí estuvieron todos los partidos salvo en BNG", unha formación que, segundo o PP, "impone sus proyectos en lugar de exponerlos".

Ante a "desatención", o PP convocou unha reunión con todas as asociacións que forman parte dos consellos parroquiais.

Terá lugar o vindeiro venres 7 de xullo, ás 20:30 horas, na Casa das Campás, e a ela están convidados todos os colectivos "que lo deseen", matizou Jacobo Moreira, porque "nosotros no dividimos a los vecinos, sino que venimos a sumar".