Os sindicatos non levantan a protesta no transporte

Este martes hai folga de transporte por estrada desde as seis da mañá e todo apunta a que os paros se repetirán o mércores.

Nas primeiras horas a estación de autobuses de Pontevedra permaneceu parada. Están a cumprirse os servizos mínimos. Algúns deles, como o bus da Lama, escoltados pola Garda Civil.

Están previstas asembleas de traballadores para decidir a convocatoria de folga indefinida para a próxima semana. A decisión das distintas asembleas quedará supeditada ao avance da negociación.

Esta quinta xornada de folga está marcada polas negociacións que manteñen as tres partes enfrontadas neste conflito: traballadores, patronal e Xunta.

Nas reunións deste luns en San Caetano aproximáronse as posturas. Segundo informaron os sindicatos está a estudarse un a un, a rendibilidade económica dos contratos propostos pola Xunta, "a subrogación dos traballadores non vale nada se non se destina a cantidade adecuada e real a cada concurso", apuntaron.

A Xunta está disposta a negociar unha parte do seu modelo de transporte que os empresarios queren estudar con calma para garantir os seus ingresos. Pola súa banda os traballadores desexan un novo convenio no sector tras cinco anos co soldo conxelado e piden que se garanta o emprego.