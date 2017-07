Unha furgoneta derruba un farol na rúa Echegaray

Unha furgoneta protagonizou este luns un rechamante accidente na rúa Echegaray de Pontevedra no que non se produciron feridos, pero si importantes danos materiais tanto no vehículo sinistrado como no mobiliario público.

O sinistro produciuse ao redor das 16.30 horas da tarde deste luns e, segundo indicou a Policía Local de Pontevedra, consistiu nunha saída de vía da furgoneta implicada. Por causas que se descoñecen, saíuse o carril polo que circulaba e impactou cun farol, derrubándoa.

Ao lugar desprazouse a Policía Local, que someteu ao condutor da furgoneta á proba de alcoholemia para detectar se cando tivo o accidente atopábase baixo os efectos do alcol e comprobou que arroxou un resultado negativo.