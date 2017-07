Un inicio de rebaixas más tranquilo do habitual en canto a seguridade

Os primeiros días da campaña de rebaixas de verán desenvolvéronse en Pontevedra con máis tranquilidade que anos anteriores. Fontes policiais indicaron que nos primeiros días de rebaixas recibíronse varias denuncias na Comisaría Provincial da Policía Nacional por furtos de carteiras nas aglomeracións que adoitan darse nas tendas no inicio da época de saldos, pero moitas menos das que adoitan producirse.

Segundo as fontes consultadas, a tranquilidade foi ata agora a tónica dominante, pero non por iso confiarán en que siga sendo así. Así, lanzaron unha serie de consellos e recomendacións para clientes e comerciantes co obxectivo de que non se produjan maiores incidencias asociadas ás rebaixas.

A Policía Nacional mantén desde o 1 de xullo un dispositivo especial integrado por axentes uniformados e de paisano para a prevención dos pequenos furtos durante o período de rebaixas nos establecementos comerciais da cidade, pero, a maiores, lembran algúns consellos básicos.

Aos clientes recoméndanlles tomar precaucións á hora de realizar as túas compras físicas en comercios, tales como comprobar que os cargos son os correctos e conservar todos os xustificantes e resguardos, pero tamén que presten especial atención ás súas pertenzas e non as perdas nunca de vista, en especial en aglomeracións, tendas, terrazas, concertos e lugares de lecer en xeral.

Ademais, aconsellan non saír á rúa con grandes cantidades de diñeiro en efectivo, colgar o bolso cruzado por diante, non gardar obxectos persoais nos petos traseiros do pantalón e separasr a documentación das chaves e o diñeiro.

No caso dos comerciantes, a Policía Nacional lembra que mentres clientes e empregados atenden aos seus intereses, os mestres do descoido atopan máis facilidades para subtraer os efectos ou os obxectos que se atopan expostos para a súa venda ao público.

Para evitar ser vítima dun delito, aconsellan prestar especial atención nos momentos en que varias persoas entran en grupo e algunha acapara a atención dos empregados. Ademais, non hai que perder nunca de vista a caixa rexistradora, aínda que haxa que desprazarse pola tenda para atender o requirimento dalgún cliente.