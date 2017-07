Dez entidades, primeiras confirmacións para a misión comercial a México

Xuntanza do Concello coas empresas que participarán na misión comercial a México © Mónica Patxot Xuntanza do Concello coas empresas que participarán na misión comercial a México © Mónica Patxot Xuntanza do Concello coas empresas que participarán na misión comercial a México © Mónica Patxot

O Concello de Pontevedra desvelou hoxe os nomes de nove empresas e un organismo público que formarán parte da misión comercial a México que o goberno municipal está a preparar para o próximo mes de agosto. Cos seus representantes reuníronse este luns o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e a concelleira de Promoción da cidade, Anabel Gulías.

Son, explicaron desde o Concello, as primeiras confirmacións para unha misión que "segue aberta", asegurou Anabel Gulías, quen manterá aínda esta semana novos contactos con compañías interesadas en formar parte da expedición.

O goberno municipal quería confirmar "canto antes" os primeiros nomes para "poder ir pechando" a axenda oficial da viaxe. "Garantimos que será unha axenda moi completa", indicou a edil do BNG, que tamén tratarán de organizala igual de "potente" para as empresas que se incorporen a partir de agora.

Todos os integrantes desta misión participarán na feira Expopymes, do 23 ao 25 de agosto, e esta cita complementarase con contactos directos que está a xestionar a asistencia técnica que contratou o Concello en México.

As empresas confirmadas son:

COVSA : empresa de referencia no ámbito da construción civil

: empresa de referencia no ámbito da construción civil Galventus : trátase dunha compañía de Moaña especializada no mantemento de aeroxeradores e parques eólicos.

: trátase dunha compañía de Moaña especializada no mantemento de aeroxeradores e parques eólicos. TokApp : empresa pontevedresa que deseñou unha APP que permite conectar os colexios e os pais de maneira fácil e intuitiva.

: empresa pontevedresa que deseñou unha APP que permite conectar os colexios e os pais de maneira fácil e intuitiva. SETGA : compañía punteira no sector do deseño e fabricación de iluminación exterior, sinalización, eficiencia enerxética e mobiliario urbano.

: compañía punteira no sector do deseño e fabricación de iluminación exterior, sinalización, eficiencia enerxética e mobiliario urbano. Global Retail (Krack Zapaterías) : cadea fundada en Pontevedra que conta con máis de 40 zapaterías en toda España.

: cadea fundada en Pontevedra que conta con máis de 40 zapaterías en toda España. Yatecomeré : empresa que distribúe elaboracións gastronómicas para restaurantes e consumidores particulares.

: empresa que distribúe elaboracións gastronómicas para restaurantes e consumidores particulares. O Graneiro de Amelia : referente galego na venda de produtos a granel, que actualmente conta xa con oito tendas en Galicia.

: referente galego na venda de produtos a granel, que actualmente conta xa con oito tendas en Galicia. Matriuska Producciones : produtora cinematográfica de Pontevedra, responsables do festival Novos Cinemas.

: produtora cinematográfica de Pontevedra, responsables do festival Novos Cinemas. Iñaki Bretal: chef do Grupo Nove, propietario do Eirado da Leña e que actualmente está centrado no desenvolvemento dunha nova liña de cociña que exalte o produto galego de calidade.

Ademais, a México viaxarán tamén Turismo de Pontevedra para manter encontros con operadores de turismo locais e promocionar a cidade desde o punto de vista turístico e hostaleiro; e a Mancomunidade do Salnés, co obxectivo de vender as Rías Baixas "como destino global", segundo asegurou Anabel Gulías.

A eles unirase Tino Lores, presidente da Fundación Amigos do Camiño Portugués, que aproveitará a misión para promocionar as rutas de peregrinación a Santiago que atravesan as Rías Baixas, para aproveitar o crecente interese que existe en Latinoamérica por estes itinerarios espirituais.

O Concello asegura estar "satisfeito" polo traballo realizado ata o momento con esta misión comercial, ao entender que estará formada por empresas "ben situadas", que moven un importante volume de negocio e crean postos de traballo en Pontevedra e a súa área de influencia.

Anabel Gulías explicou que moitas as empresas que mostraron inicialmente o seu interese declinaron asistir, entre outros motivos, polas datas da viaxe, polo seu custo -fixado en 785 euros-, ao non poder facer fronte ao gasto por cuestións orzamentarias, ou porque non lles interesaba México como país de destino, debido á súa propia actividade empresarial.