Sanxenxo inicia un novo deslinde co Grove

Mediante un acordo plenario desta semana, o Concello de Sanxenxo puxo en marcha un expediente para a realización dun novo deslinde co Grove.

O día 15 de xuño de 2016, rexistrouse de entrada no Concello un escrito no que se notificaba a resolución do Director Xeral de Administración Local, na que se acordaba non tramitar o procedemento de deslinde entre os dous termos municipais.

Ante esta comunicación en sesión plenaria acordouse interpoñer recurso contra a devandita resolución e solicitar ademais a súa anulación.

Ao non recibir contestación no prazo legalmente establecido, en pleno do 26 de setembro de 2016, decídese, por unanimidade, interpoñer recurso contencioso administrativo e o 7 de xuño de 2017, respecto deste último recurso mencionado, o Tribunal Superior de Xustiza desestima a pretensión do Concello de Sanxenxo.

Nesta sentenza indícase que contra ela pódese interpoñer outro recurso, polo que, como devandito prazo termina o día 20 de xullo, e dado o interese que para o Concello ten este asunto, considérase oportuno esgotar todas as posibilidades de recursos que se permitan. Polo que o goberno levará a unha comisión e posteriormente a un pleno a proposta de presentación dun recurso de casación fronte a esta sentenza do Tribunal Superior de Xustiza.