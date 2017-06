VIDEO.- Os nenos de Cuntis, exemplo de integración e diversidade co galego como bandeira

Alumnos do CIP Don Aurelio defendendo o uso do galego © CPI Aurelio Marcelino Rey García Alumnos do CIP Don Aurelio defendendo o uso do galego © CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cada ano que pasa son máis as linguas que están presentes no colexio de Cuntis, pero non só como materias. O número de alumnos de orixe estranxeiro está crecendo o que converte a este centro nun exemplo en materia de diversidade e integración.

Pero a pesar de todos os idiomas que se poden escoitar nel, hai un que é o preferido: o galego.

Así o reivindican os propios alumnos nun vídeo que xa se pode ver a través de YouTube. Todos eles presumen de falar galego e do feito de que, neste ámbito, Cuntis é case como un paraíso para os galegofalantes.

Pero o máis destacado desta peza audiovisual é que os seus principais protagonistas son os alumnos doutras nacionalidades que, uns máis que outros, levan xa tempo vivindo en Cuntis e son un habitante máis da vila, física e lingüisticamente falando.

Nenos e nenas que estudan no CPI Aurelio Marcelino Rey García defenden o uso do galego como ferramenta de inclusión e rapaces de orixe chinés, romanés ou marroquí exhiben o seu dominio do galego e demostran que a súa integración é total.

O vídeo foi elaborado por Sheila Almeida e Daniel Castro, alumnos de 4º da ESO.