Restricións de tráfico polo centro na noite do sábado para permitir a carreira 'Ponle Freno'

A celebración da carreira popular 'Ponle Freno' durante a noite deste sábado 1 de xullo vai provocar restricións circulatorias polo centro da cidade encamiñadas a permitir o percorrido da proba e garantir a seguridade de todos os cidadáns. Figuran recollidas nun operativo de tráfico deseñado pola Policía Local de Pontevedra encamiñado a reducir o máximo posible os inconvintes para pontevedreses e visitantes.

A carreira celebrarase entre as 21.00 e as 23.00 horas. Partirá e sairá da praza de España e vai percorrer as seguintes rúas da cidade: Riestra, San Xosé, Raíña Vitoria, Alameda, Echegarai, Alfonso XIII, Martitegui, Doctor Marescot, Arcebispo Malvar, Barón, Ponte, Serra, Cesar Bohente, Sarmiento, Pasantería, Paseo de Odriozola, Benito Corbal, Daniel de la Sota, Castelao, Sagasta, Andrés Mellado, Augusto García Sánchez, Xeneral Rubín, Augusto García Sánchez, Praza de Galicia, Andrés Muruais, Peregrina e Michelena.

Segundo informou a Policía Local, á zona interior delimitada polo circuíto non se poderá acceder con vehículos, pero si se poderá saír polos puntos habilitados a tal fin nas interseccións entre Mestre Mateo e Prudencio Landin; entre Raíña Vitoria (aparcadoiro Alameda) e San Roque; entre Pastor Díaz e Palamios; entre a praza de Galicía e Augusto García Sánchez; entre Frai Juan Navarrete e Joaquín Costa; e entre a rúa Real e a avenida de Bos Aires.

Na rúas por onde discorre a proba, e que conten con zonas de estacionamento, non se poderán mover os vehículos estacionados entre as 21.00 e as 23.00 horas.