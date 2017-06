Amigos de Galicia facilita a inserción laboral de seis pontevedreses

Camareiro, almacenista, operario de conservas, dependente de tenda de roupa e camareiro de piso. Estes son os cinco postos de traballo cos que a axencia de colocación da Fundación Amigos de Galicia logrou a inserción laboral de seis persoas de Pontevedra. .

A axencia acaba de elaborar un estudo sobre as insercións laborais que realizou ao longo do ano a través do programa 'Máis e Mellor Traballo', orientado a conseguir a inserción das persoas que por razón de idade, sexo, cargas familiares ou carencia de formación forman parte dos colectivos con máis dificultades para atopar un emprego.

Segundo explica o orientador laboral da entidade, Jared Villaverde, e demostra o estudo, a maioría dos postos encádranse dentro do sector servizos e a principal característica é que se trata de contratos temporais. A Fundación está "a tentar reverter" esa temporalidade para que os traballadores teñan máis seguridade, pero de momento non se conseguiu.

A Fundación está a utilizar novas ferramentas de perfilado que permiten predicir a probabilidade de atopar emprego con determinadas características, facilitar o diagnóstico dos desempregados e crear itinerarios personalizados, pois logran optimizar o uso dos recursos e separar os fluxos de parados, así como desenvolver accións preventivas.

Este programa da Fundación conta coa colaboración do Concello e a Deputación de Pontevedra e as persoas interesadas no servizo poden dirixirse á oficina da entidade na Casa dá Luz de Pontevedra.