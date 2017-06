O Porto de Marín incorpora un novo remolcador para ampliar os seus servizos a buques

O Consello de Administración aprobou este xoves autorizar a incorporación do remolcador "A. ALONSO" á prestación do servizo portuario de remolque. Trátase dun potente buque de 70 toneladas de tiro que amplía a frota de remolcadores da empresa Amar Marín e permitirá seguir ofrecendo un servizo áxil e de calidade aos mercantes de maior porte, cada vez máis habituais nos peiraos marinenses.

O novo remolcador foi construído no estaleiro Nodosa.

O Consello tamén foi informado da evolución do tráfico de mercadorías durante os cinco primeiros meses do ano. As cifras provisionais ata o mes de maio rexistran un crecemento global dun 11,34% con respecto ao mesmo período do exercicio anterior. O número de buques que atracaron nos peiraos do Porto de Marín tamén creceu con respecto ao ano pasado, así como o seu GT ou capacidade.

Por outra banda, o Consello de Administración aprobou inicialmente o Plan de Empresa 2018 que terá que ser ratificado durante o mes de xullo por Portos do Estado.