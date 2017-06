Pontevedra sufriu un recorte de 24 efectivos do persoal encargado da expedición do DNI

Unha resposta do Goberno a preguntas parlamentarias realizadas polo deputado socialista por Pontevedra Guillermo Meijón confirma que o número de efectivos destinados nas Unidades de Documentación de Españois (UDE) e de Españois e Estranxeiros (UDEYE), incluídos os equipos móbiles, pasou en Galicia de 169 a 113. Isto é, 56 efectivos menos desde o ano 2011 ao ano 2016.

A resposta do Goberno contempla que a redución máis importante en número afectou á provincia de Pontevedra, onde o cadro de persoal pasou de 62 a 38 membros. "Unha perda pois de 24 postos de traballo", lamenta Meijón.

"Así, non é de estrañar as longas colas que se producen nas oficinas destinadas á renovación do DNI e que, nos últimos anos, acumulan tardanzas nas citas, eliminación de quendas e colas nas rúas", resaltou o deputado socialista.

Meijón avanza que "o Grupo Parlamentario Socialista presentará novas iniciativas co fin de conseguir do goberno a reversión destes axustes co fin de ofrecer á cidadanía un servizo eficaz, eficiente e de calidade".