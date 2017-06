Os abolicionistas lanzan unha ofensiva para impedir un tentadero en Pontevedra

A plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas respondeu ao anuncio da realización dun tentadero na praza de touros de Pontevedra previsto para o domingo 16 de xullo, co lanzamento dunha ofensiva que incluirá participación cidadá, accións políticas e solicitudes de información ao goberno local.

Nun comunicado difundido polo colectivo ablicionista sinalan que os tentaderos "benefícianse na comunidade dun recoñecido baleiro legal, onde se empregan animais que, en moitos casos, non superan os tres anos de idade", e ademais, segundo a propia plataforma, "existen serias dúbidas legais achega do anuncio no coso de San Roque e da potencial participación de persoas non profesionais, como parece suceder o pasado ano baixo ese formato".

Galicia, Mellor Sen Touradas xa rexistrou un escrito dirixido ao goberno municipal para coñecer "se ten datos do anuncio do lobby taurino", xa que entende este colectivo que lle corresponde ao Concello a "emisión da preceptiva licenza".

Finalmente no seu escrito esta plataforma sinala que "o Concello debería tomar partido nesta batalla", entendendo que "se realmente queren acabar coa tauromaquia, deben dificultar a súa continuidade no municipio con todas as ferramentas administrativas, competenciais e legais ao seu alcance".