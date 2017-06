O lugar de Atalaia, en Viascón, loce novos accesos

Traballos de mellora nos accesos da Atalaia, en Viascón © Concello de Cerdedo-Cotobade

Os traballos para mellorar a pavimentación e ensanchar os accesos ao lugar de Atalaia, na parroquia cotobadesa de Viascón, finalizaron satisfactoriamente.

As obras, enmarcads dentro do Plan de Investimentos e de Mellora de Infraestruturas, contou cun investimento de máis de 50.000 euros.

En concreto, os traballos consistireron na renovación do firme do principal acceso ao lugar, a reposición dun muro de contención para mellorar a seguridade e a dotación dun mellor acceso ao centro de turismo que se atopa na zona. Ademais ensancháronse varios puntos para favorecer o tráfico simultáneo de coches en ambas as direccións.

O orzamento era inicialmente de 39.000 euros, pero ascendeu ata os 52.000 euros ao establecerse unha serie de melloras na contratación por valor de 13.000 euros.