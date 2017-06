Confesa que agrediu sexualmente a tres menores pero di que é inimputable porque actuou en "estado crepuscular"

Antonio V.G., un home de 47 anos, veciño do concello de Mondariz Balneario, recoñeceu durante o xuízo celebrado este xoves na Audiencia de Pontevedra que agrediu sexualmente a tres menores de idade aínda que a súa avogada esgrimiu un informe dunha psicólogo forense para defender que o acusado é inimputable a efectos penais porque actuou en "estado crepuscular".

A letrada sostén que o acusado atacou ás nenas no verán de 2015 mentres sufría un trastorno da consciencia durante o cal mantivo unha conduta irracional "que lle impediu comprender a ilicitude dos seus actos", dixo.

Ao comezo da vista oral, celebrada na Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra, o procesado declarouse culpable e recoñeceu todos os feitos dos que está acusado: abordar de maneira violenta e facer tocamentos a tres menores de 14, 12 e 17 anos en Ponteareas, Nigrán e Mondariz. Nun dos casos, o acusado tentou introducir á menor nunha furgoneta e noutro lle propinou varias puñadas e rompeulle a clavícula antes de sometela a tocamentos.

Uns feitos que lembraron as menores ante os maxistrados dous das vítimas declararon tras un biombo e outra por videoconferencia.

"Reconozco que ataqué por detrás", empezou a relatar Antonio ante o tribunal interrompendo a súa declaración para engadir "prefiero no contestar, porque hay detalles de los que ya no me acuerdo", polo que non quixo responder as preguntas da fiscal, nin ás das avogadas da acusación particular, nin sequera ás da súa propia letrada.

Antonio tan só volveu falar ao rematar o xuízo "estoy muy arrepentido y quería pedir perdón a las niñas, a sus familias y a mi familia".

A Fiscalía reclama penas que suman 17 anos e medio de prisión e indemnizacións para as vítimas que alcanzan os 20.000 euros.

As psicólogas do IMELGA que avaliaron ao acusado descartaron que sufra unha patoloxía como a que esgrime o seu defensa e sinalaron que presenta "rasgos de una personalidad de tipo esquizoide que no le impiden llevar una vida con normalidad" e concluíron que "entiende y sabe las consecuencias de lo que hizo".

Xa estivera en prisión despois de ser condenado como autor doutra agresión sexual

Ademais lembraron que Antonio xa estivera en prisión despois de ser condenado como autor doutra agresión sexual e que nas entrevistas clínicas que mantiveron con el esaxerou as súas respostas para dar unha falsa imaxe de se mesmo.

Pola súa banda as avogadas da acusación particular sinalaron que a psicóloga que elaborou o informe para a defensa tratou ao acusado un ano despois de ter lugar os feitos na prisión da Lama onde está internado "por lo que difícilmente puede saber si el acusado agredió a las víctimas un año antes en ese supuesto estado crepuscular".

Os axentes da Garda Civil apuntaron que o acusado "es consciente de su peligrosidad" e mesmo chegou a dicirlles durante o interrogatorio "que tiene miedo de hacer daño a alguien y que necesita ayuda".

O xuízo quedou visto para sentenza.