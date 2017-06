Lores nega abandono no rural: "Gastamos de media cinco veces máis por habitante que na cidade"

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, negou hoxe que o Concello teña abandonado o rural do municipio, como aseguran os portavoces dunha nova plataforma veciñal que se manifestará este sábado polas rúas da cidade. "Gastamos de media cinco veces máis por habitante que no ámbito urbano", explicou.

Fernández Lores entende que, ao ter tanta extensión rural, "non podemos chegar a todos os sitios ao mesmo tempo", pero quixo poñer en valor o "esforzo económico" que está a facer o Concello nos últimos anos para trasladar os estándares de calidade urbana ás parroquias e apostar por unha "discriminación positiva".

"Meter servizos no rural é moito máis caro que na cidade", explicou o alcalde, debido á dispersión xeográfica, pero avanzou que o goberno municipal manterá esta mesma liña de investimentos para corrixir posibles desequilibrios.

"Non me entra na cabeza que haxa xente que se opoña a que se tomen medidas para garantir a vida das persoas", asegurou o alcalde

Con respecto a unha das principais reivindicacións desta plataforma, que se retiren os lombos instalados nas parroquias do rural, o alcalde foi tallante ao negarse a atender esta petición porque "nós facemos o que dixemos que íamos a facer", ao lembrar que esta cuestión ía incluída nun programa electoral "que foi apoiado maioritariamente polos cidadáns".

Esta demanda, dixo, "non está xustificada" e asegurou que "non me entra na cabeza" que haxa xente "que se opoña a que se tomen medidas para garantir a vida das persoas". Ademais, asegurou que "non me parece serio" que se tenten "poñer os amortiguadores dos coches por encima das persoas".

Como responsables políticos, engadiu, o Concello ten a "obriga" de garantir a seguridade viaria dos seus cidadáns e evitar que se produzan accidentes con consecuencias graves en todas as estradas do concello.

Neste sentido, Fernández Lores explicou que, do mesmo xeito que ocorre na cidade, "todos os veciños do rural queren que haxa seguridade viaria diante das súas casas", o que provoca que irremediablemente o municipio énchase de elementos de acougado de tráfico, "aínda que algún queren lombos diante da casa e logo correr polo resto das estradas".