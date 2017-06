Optimistas previsións de ocupación hostaleira para o verán nas Rías Baixas

Carmela Silva presenta a estimación de ocupación hostaleira para os meses de verán © Mónica Patxot

A chegada de turistas ás Rías Baixas seguirá á alza durante os meses de verán, segundo as estimacións que manexa o organismo provincial Turismo Rías Baixas, nun crecemento que desde a Deputación queren que sexa "sostible e de calidade".

Así o explicou a presidenta provincial, Carmela Silva, ao presentar as estimacións de ocupación hostaleira na provincia durante os meses de xullo e agosto, que asegura son "prudentes" e "a falta de reservas de última hora e a través de internet".

Desta forma, a ocupación hostaleira chegará ao 78,36% en toda a provincia, o que supón un incremento do 1% con respecto ao pasado ano, chegando algunhas zonas para rozar o 90% de ocupación media durante o verán.

"Teño a seguridade de que superaremos esta cifra", explicou Carmela Silva ao sinalar que outras entidades como o Clúster de Turismo de Galicia falan de polo menos un crecemento do 5% e tendo en conta que despois, coa actualización de datos ao longo do verán, a cifra adoita ascender. Así, en 2016 a porcentaxe de ocupación no período estival foi do 85,6% na provincia.

En canto a comarcas, a estimación para a zona do Salnés sitúase no 81,53% (77% en xullo e 85,57% en agosto), en Pontevedra roldaría o 80%, o que supón 10 puntos máis que hai un ano, e en Caldas o 81,26%, case un 30% máis que en 2016 e que "seguro ten que ver cos festivais Rías Baixas como o Cultura Quente e o Portamérica", recoñeceu a presidenta da Deputación.

Tamén se trasladaron as estimacións previstas para o turismo rural na provincia e que soben 3 puntos ata o 68,29%.

Entre os datos ofrecidos destaca tamén o perfil do turista que visita as Rías Baixas, e que no 36% dos casos trátase de persoas de nacionalidade estranxeira, principalmente chegadas de Portugal pero tamén de Reino Unido e Italia, principalmente. Ademais detectouse a chegada de "un amplo número de turistas americanos, australianos ou holandeses, sobre todo no Camiño de Santiago", recoñeceu a presidenta provincial.

En todo caso, para coñecer máis datos sobre o perfil concreto de turista que chega á provincia, cos seus gustos e inquietudes, e poder definir con maior acerto a próxima campaña promocional de Turismo Rías Baixas, Carmela Silva anunciou que levarán a cabo ata final de ano unha serie de enquisas (1.170 en total) en zonas urbamas, de costa e interior escollendo puntos estratéxicos de maior afluencia de visitantes coa intención de "recoller información fundamental" e "detectar novas oportunidades nas que traballar de cara ao futuro".