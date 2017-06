O porto recibe o maior buque graneleiro no que vai de ano

O buque Shandong Hai Yao, un impoñente granelero con 225 metros de eslora, atracou este luns no Peirao Oeste auxiliado por tres remolcadores de Amar Marín para realizar unha das maiores descargas de cereal que recibe o Porto de Marín.

Ata 65.000 toneladas de millo deixará o barco chegado de Nova Orleans, que conta con máis de 14 metros de calado e 32,29 de manga e que estará a traballar durante esta semana consignado polo Grupo Nogar. Parte desta mercadoría aproveitará as novas infraestruturas de almacéns que o Grupo Nogar executou na chaira do Peirao Oeste.

Trátase da maior descarga de granel no que vai de ano, aínda que no mes de febreiro tamén operou en Marín outro gran buque con 60.000 toneladas de cereal. O récord histórico de mercadoría a granel nun só buque no Porto de Marín osténtao de momento o Ioannis Zafirakis, que deixou hai uns anos en almacénelos marinenses 69.000 toneladas de cereal.

O megagraneleiro coincide este martes en porto con outro barco que descarga trigo no Peirao Leirós. O Porto de Marín é un gran centro loxístico de recepción e distribución de graneis agroalimentarios, un dos tráficos que neste porto conta con certificación europea de calidade.