Os pontevedreses bótanse ás rúas e praias apurando o bo tempo antes da chegada de choiva

As rúas do centro de Pontevedra abarrotáronse este domingo de pontevedreses dispostos a gozar do bo tempo en terrazas ou aproveitando calquera sombra posible. Imaxes similares vivíronse nas praias das Rías Baixas, cheas de locais e turistas durante toda a xornada.

As escenas, habituais de calquera día de verán, poderán repetirse este luns, xornada para a que se esperan ceos despexados e temperaturas máximas de ata 25 graos. Con todo, non durarán moito tempo, pois pola noite xa se esperan as primeiras choivas, segundo as previsións de Meteogalicia.

En xeral, a partir de media tarde prevense ceos con nubes e claros, ocasionalmente moi nubrados. O martes e o mércores espéranse precipitacións e as temperaturas serán altas para as mínimas e normais para as máximas respecto do esperado para este período.

As mínimas ascenderán lixeiramente e as máximas descenderán notablemente a medida que avance a semana. Ata o venres a situación meteorolóxica continuará caracterizada pola inestabilidade, con alta probabilidade de precipitación e temperaturas baixas para a época do ano.

A partir do sábado o anticiclón irá entrando en Galicia, polo que co avance da fin de semana diminuirá a probabilidade de choivas e as temperaturas experimentarán un moderado ascenso.