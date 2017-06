A 'desautoxicación' de Pontevedra, no Fórum Barcelona de Seguridade Viaria

Os concelleiros de Infraestruturas e Mobilidade de Pontevedra, César Mosquera e Demetrio Gómez, explicarán a transformación da cidade e os éxitos acadados en materia de seguridade viaria co novo modelo urbano no 23º Fórum Barcelona de Seguridade Viaria. Será o vindeiro martes 27 de xuño e incidirá, entre outras cuestións, en que desde o ano 2011 non houbo en Pontevedra mortos por atropelo.

Segundo informou o Concello, Pontevedra é a única cidade convidada para explicar o seu modelo urbano neste Forum en Barcelona, no que se producirá un encontro de análise e debate de responsables políticos e especialistas en transporte, estradas e seguridade de distintos puntos de mundo e Pontevedra presentarase como unha cidade para as persoas.

Entre outros datos, explicarán que na Boa Vila o 70% dos desprazamentos son a pé ou en bici, o 81% dos escolares camiñando á escola, houbo un 67% redución de emisións de CO2, a velocidade media é de 25,3 quilómetros por hora, o 91% dos vehículos non entran no centro da cidade e a velocidad de circulación máxima pola ciudade é de 30. O resultado é cero mortos por atropelos ou sinistros de tráfico en áreas tratadas e unha transformación da cidade que fixo de Pontevedra un referente urbano no estado e a nivel internacional.

O 23º Fórum Barcelona de Seguridade Viaria está organizado polo RACC, P(A)T, Ajuntament de Barcelona e Generalitat de Catalunya e na súa edición 2017 xirará arredor da "visión cero", unha iniciativa sueca asumida como obxectivo pola Unión Europea que considera inaceptable a morte de persoas en accidentes de tráfico e propón actuar dun xeito transversal para combater a siniestralidade viaria.

O modelo Pontevedra encaixa na estratexia "visión cero", pois o obxectivo da proposta sueca é reducir ao máximo a siniestralidade dos condutores, ocupantes de vehículos e usuarios das vías públicas, o mesmo que leva guiando a estratexia de deseño urbano da cidade do Lérez desde 1999. Ao respecto, Mosquera e Gómez explicarán que as prioridades na mobilidade son, por esta orde, persoas, bicis, transporte público e vehículo privado e que se aposta por unha 'desautoxicación' e recuperación dos espazos públicos para a xente.

Mosquera e Gómez participarán tanto no debate formal como nos contactos informais para explicar que o modelo Pontevedra está baseado nunha formulación global: deseño urbano, limitación e control dos tráficos na cidade, velocidade 30, implantación e medidas de calmado de tráfico, recuperación e ocupación dos espazos públicos e aposta pola convivencia peón-bici-coche, entre outras cuestións.