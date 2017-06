Estudan que os traballadores e autónomos de Sanxenxo aparquen no verán na praza do Mar a prezos alcanzables

O Concello de Sanxenxo estuda a posibilidade de que o aparcadoiro provisional da praza do Mar se destine a persoas que traballan na localidade, para que o poidan usar exclusivamente durante o seu horario laboral.

O aparcadoiro ten 208 prazas debuxadas, nas que se inclúen sete específicas para persoas con mobilidade reducida e seis especiais de carga e descarga. A proposta municipal é destinar 175 prazas para os traballadores e 20 para usos varios.

Segundo informou o Concello a través dun comunicado, na actualidade hai 52 abonados, todos persoas que traballan en Sanxenxo e que no inverno utilizan o aparcadoiro de Nauta.

O goberno baralla unha tarifa plana moi alcanzable por toda a tempada de verán, non podendo contratarse datas partidas. Nauta resérvase o dereito de uso da Praza para eventos pechando o aparcadoiro e a partir do 20 de agosto non se poderá utilizar debido á montaxe das festas patronais.

As prazas de aparcadoiro asignaranse por orde de solicitude ata completar o tope dispoñible. Nauta terá perfectamente identificadas a todas as persoas que fan uso deste servizo e ese cartón será persoal e intransferible.

Para poder solicitar este uso das prazas da praza do Mar, os usuarios deberán acreditar coa documentación que Nauta Sanxenxo considere oportuna que é traballador ou autónomo na vila. Cada usuario terá un cartón personalizado cos seus datos e horario no que pode facer uso do aparcadoiro, asignada a unha praza en concreto.