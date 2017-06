O PP pide solucións de emerxencia ante os 35 graos e 90% de humidade das piscinas de Campolongo

O grupo municipal do PP esixe ao Goberno local de Pontevedra unha "solución de emerxencia" ante as malas condicións nas que se atopa o complexo deportivo de Campolongo, no que aseguran que os usuarios e traballadores padecen temperaturas de ata 35 graos e 90% de humidade que fan "totalmente desaconsellable" a práctica de calquera actividade deportiva no recinto.

Ante esta situación que se vive nas piscinas de Campolongo, o concelleiro César Abal denuncia a "indiferenza absoluta" do grupo de goberno do BNG e lembra que xa no pasado denunciaron o "lamentable estado" no que se atopan as instalacións.

Abal denuncia que, co paso do tempo, os problemas estanse a agravar e o deterioro das instalacións durante o tempo no que se están a realizar prórrogas "irregulares sen sentido" do contrato de explotación é "importante".

A última prórroga do contrato de explotación deste complexo finaliza o vindeiro 30 de xuño, cando empezará a novena. Ante esta situación, o PP esixe ao alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que inclúa nela "unha solución de emerxencia para a grave situación" que se está a vivir. Segundo sostén César Abal, esa solución pasaría por arranxar ou renovar o equipo de climatización actual.