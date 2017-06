A Zona Monumental celebra a súa festa de fin de cole

A Zona Monumental celebra o fin de cole © PontevedraViva

Termina o curso escolar, empeza o verán e, como cada ano, chega unha cita xa tradicional no centro histórico de Pontevedra: a festa de Fin do Cole do Centro Comercial Urbano Zona Monumental. Durante toda a tarde deste venres, encheu as rúas da zona vella de Pontevedra de nenos e diversión.

Para conmemorar tan sinalada data, Zona Monumental instalou inchables por algunhas das zonas máis emblemáticas do centro histórico, as prazas de Curros Enríquez, Méndez Nuñez e Valentín García Escudero e a rúa Serra.

Houbo colas para subirse ao rocódromo con escalada de oito metros e os nenos non paraban de subirse aos inchables 'Saloon' e 'Crocodilo'. Non menos concorridos foron os xogos tradicionais, a ludoteca e os obradoiros organizados.

Un circuíto de pump track, actividades de tiro con arco, unha actividade con táboa de surf e o touro mecánico completaron a oferta de actividades para os nenos e o momento estrela da tarde chegou a partir das 19.00 horas na praza da Pedreira coa habitual festa da escuma, na que a banda sonora púxoa un DJ.