Egua rescatada na circunvalación de Vilagarcía © Guardia Civil de Pontevedra Rescate dunha egua en Vilagarcía © Guardia Civil de Pontevedra

Axentes do Servizo de Protección da Natureza (Seprona) de Vilagarcía de Arousa e membros da agrupación de Protección Civil utilizaron un lazo para interceptar e sacar da calzada a unha egua que estaba a xerar gran alarma e situacións de perigo á altura da circunvalación de Vilagarcía.

Todo ocorreu sobre as 14.00 horas de venres. Un particular alertou ao Centro Operativo Complexo (COC) da Comandancia da Garda Civil en Pontevedra de que había un cabalo sen control pola citada vía. Resultou ser unha egua que circulaba desde a zona do hospital do Salnés e espertou alarma entre os usuarios, ademais de xerar un risco evidente para os vehículos que circulaban pola vía.

Unha patrulla do Seprona desprazouse ata o lugar e, co apoio dunha dotación de Protección Civil de Vilagarcía, logrou capturar ao animal. Para facelo, utilizaron un lazo co que o lograron atrapalo e logo retiralo da calzada ata unha leira semi pechada próxima ao lugar.

Unha vez inmobilizada a egua, solicitouse o apoio dun remolque para levala ata o picadeiro dun veciño da zona. Permanecerá alí ata que o Concello de Vilagarcía fágase cargo do animal.

Trátase dunha egua que carece de chip de identificación e vive no monte en estado salvaxe e o Seprona segue realizando xestións para identificar o propietario, segundo informou a Garda Civil.