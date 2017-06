Pontevedra, premiada por comerciantes españois pola peonalización do centro histórico

A Praza da Ferrería, sen barreiras arquitectónicas © Mónica Patxot Praza de Méndez Núñez, Pontevedra © Mónica Patxot

Un novo premio súmase aos recoñecementos ao modelo urbano de Pontevedra. A Asociación Española para a Xerencia dos Centros Urbanos (AGECU), un colectivo que agrupa a presidentes e xerentes de asociacións de comerciantes de todo o país, decidiu premiar á Boa Vila pola peonalización do centro histórico.

A responsable de Promoción dá Cidade, Anabel Gulías, explicou que Pontevedra recibirá o premio á intervención física en espazo urbano, segundo esta asociación, por recuperar o centro histórico da cidade e convertelo nun exemplo internacional neste tipo de actuacións urbanas.

Este recoñecemento, segundo a edil do BNG, "segue a darnos a razón" ao confirmar que calquera intervención no espazo público "non só e boa para a cidade senón tamén incentiva a actividade económica".

A AGECU é unha entidade que naceu en 1999 coa finalizar de contribuír a dinamizar e mellorar a competitividade e o atractivo dos centros urbanos das cidades que teñen unha identidade e un carácter predominantemente comercial, apostando por un modelo de cidade sustentable, pensada para as persoas e vibrante, segundo reza a súa páxina web.

Agrupa a máis dun centenar de profesionais de toda España vinculados á xestión urbana e comercial das cidades, defendendo que o comercio urbano exerce un papel fundamental que asegura a cohesión social, ademais de ser fonte de riqueza e dinamismo, e achegar diversidade e singularidade á experiencia das cidades.

O premio entregarase o próximo 10 de xullo en Valencia e Pontevedra estará acompañada doutras cidades que tamén foron galardoadas nesta ocasión, como Liverpool, Valencia, Barcelona ou Málaga.

Xunto con representantes do Concello de Pontevedra, á capital do Turia acudirán membros do Centro Comercial Urbano Zona Monumental que, segundo Gulías, "foi un dos primeiros aliados" do modelo pontevedrés e que sempre entenderon que "para darlle vida ao centro histórico había que tomar decisión valentes e comprometidas".

Neste sentido, Ernesto Filgueira -secretario de Zona Monumental- celebrou que Pontevedra é unha cidade que "xa non ten volta atrás" e que o seu modelo "ten futuro", animando a outras localidades galegas a que "tomen medidas parecidas" ás da Boa Vila para situarse como referentes a nivel nacional e internacional.