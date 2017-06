O detido por abusar dunha menor en plena rúa, sospeitoso de varios incidentes similares

O mozo de 19 anos detido este mércores como presunto responsable dun delito de abusos sexuais por someter a tocamentos a unha menor de 16 anos é sospeitoso de varios incidentes similares nos últimos días. A Policía Local de Pontevedra ten constancia de varias incidencias protagonizadas por este mesmo mozo.

O mozo, veciño de Pontevedra, xa foi identificado este luns 19 de xuño por presuntos tocamentos a unha menor de 13 anos na rúa Alameda. Desde entón, a Policía Local tivo varios requirimentos cidadáns con leste mesmo mozo como protagonista, todos por feitos similares.

No caso do incidente do luns na Alameda, nun primeiro momento os policías tiveron constancia de que había un mozo seguindo dúas menores, de modo que non procederon á súa detención, senón á súa identificación nada máis. Máis tarde completouse a información e tiveron coñecemento de que houbo abusos, de modo que comunicaron aos pais da menor que debían denunciar o caso.

Este mércores, dous días despois, volveu actuar. Unha persoa solicitou colaboración policial tras presenciar como un home metía man a unha moza na rúa Perfecto Feijóo. A moza, de 16 anos, ía cunha amiga e este home achegóuselle e realizou tocamentos. A continuación, botou a correr pola rúa Santa Clara en dirección ao centro histórico. Deuse aviso a todas as patrullas policiais de garda e finalmente unha dotación motorizada localizou o sospeitoso na rúa Arco, no centro histórico.

A patrulla deu o alto ao mozo na rúa Cousiño e as dúas mozas identificárono. A continuación, foi detido e trasladado á Comisaría Provincial da Policía Nacional e máis tarde pasou a disposición xudicial e quedou en liberdade.