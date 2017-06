A rede do Mulo enfróntase a 80 anos de prisión polo alixo da Lanzada, só un terzo do que pedían antes do xuízo

Oitava sesión do xuízo do Mulo © Mónica Patxot

O xuízo contra os acusados de tentar introducir nas costas galegas un alixo de 3.500 quilos de cocaína que acabaron fondeados e coa planadora que os transportaba ardendo na praia da Lanzada encara xa a súa recta final tras oito sesións na Audiencia Provincial de Pontevedra. Este venres ás 10.15 horas retomarase coa que previsiblemente será xa a última sesión, novena da vista oral, e con dúas persoas menos no banco das que comezaron o xuízo o pasado maio.

Tras varias semanas de descanso, o xuízo retomouse este mércores 21 coas conclusións das partes e o informe final do fiscal do caso, Pablo Varela, que optou por retirar a acusación contra dous dos 13 acusados iniciais que sentaron no banco. Trátase de Victor Manuel Rodríguez e Manuel Nogueira García, que este xoves xa non estaban sentados na sala.

O resto dos procesados pola rede presuntamente liderada por Rafael Bugallo Piñeiro, coñecido polo sobrenome do Mulo, seguen acusados e o fiscal pide para todos unha condena total de 80 anos de prisión e o pago de multas por un valor de 2.318 millóns de euros, un terzo da pena á que se enfrontaban inicialmente, 214 anos de prisión e 8.400 millóns de multa, que Pablo Varela reduciu ao ter en conta a confesión dalgúns deles e as dilacións indebidas.

A todos os procesados considéralles autores de dous delitos, tráfico de drogas e pertenza a grupo criminal. No caso de Bugallo Piñeiro, a condena que solicita é de nove anos, catro meses e 20 días e o pago de dúas multas de 150 millóns de euros.

Hai outro grupo de catro acusados aos que pide 7 anos e nove meses e dúas multas de 130 millóns para cada un. Trátase de José Antonio Búa Padín, Luís Miguel Fajardo Vázquez, Fernando Rafael Prado Rey e José Luis Devesa. A Gustavo Agudelo Castro, Fernando Bugallo Varela e Fredy Wily Curmilluni pídelles 11 anos e un día de prisión e dúas multas de 130 millóns. Para os restantes, José Manuel Dominguez Gago, José Luis Martínez e Vicente Piñeiro Soliño, a pena solicitada é de dous anos e nove meses de cárcere e dúas multas de 33 millóns.

O xuízo retomouse este xoves cos informes finais de boa parte dos avogados defensores e dous protagonistas centrais: a carta escrita polo Mulo na que confesa os feitos e salpica a gran parte dos procesados e as dilacións indebidas que se produciron neste procedemento, que se remonta ao ano 2008.

O fiscal do caso restou importancia este mércores á transcendencia da carta de Rafael Bugallo, alegando que "non implica que todo o que se di sexa verdade" e que se obvia a parte dos procesados. Este xoves, Víctor Bouzas, avogado dun dos acusados que segue no banco, destacou que a carta ten unha letra moi coidada, pero faltas de ortografía e que, curiosamente, tras a mesma, acusouse con menos contundencia ao resto da familia do Mulo. Este letrado, ademais, insiste en que as dilacións deben considerarse unha circunstancia atenuante da responsabilidade criminal moi cualificada.