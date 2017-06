O incendio de Portugal, di o BNG, debe ser unha lección para cambiar a política forestal galega

O pavoroso incendio que se produciu en Portugal a pasada fin de semana, no que faleceron 63 persoas ata o de agora e que leva arrasadas máis de 30.000 hectáreas, debe servir como "lección" para Galicia. O deputado do BNG, Luis Bará, asegura que esta catástrofe natural ten que provocar un cambio na política forestal galega.

O noso monte, asegurou Bará, está nunha situación "similar" ao de Portugal, polo que os nacionalistas instan á Xunta de Galicia a tomar medidas para "mudar" esta situación e impedir que un incendio destas características "non ocorra no país".

O clima e o cambio climático, a falta de investimento en recursos de prevención e a situación do monte, que xunta abandono e monocultivo altamente combustible, son os factores "determinantes" para que se produzan os incendios e que son necesarios atallar para acadar unha política forestal "efectiva", segundo o BNG.

A curto prazo, o BNG solicita á Xunta que poña en marcha unha nova política forestal que free o abandono do monte e o despoboamento do rural, desbotando un modelo que "obedece aos intereses do monopolio pasteiro" e que está, denunciou o deputado nacionalista, "ao servizo dunha gran empresa".

Bará centrou as premisas desta necesaria nova política forestal no freo ao monocultivo nos montes, na necesidade de combater a fragmentación da propiedade e o minifundio forestal, apostando por promover a ordenación e a xestión colectiva, nunha aposta pola diversificación produtiva das comunidades de montes ou na certificación forestal da madeira galega.

A medida "máis inmediata" debe ser, sinalou Luis Bará, "o freo ao eucalipto no país", onde xa ocupa máis de 400.000 hectáreas de monte. Para iso, propuxo a conxelación da plantación de eucalipto globulus -o que se destina a pasta de papel- e a prohibición de eucalipto nitens, "máis resistente ao frío e con madeira de moi baixa calidade", cuxo destino comercial son as plantas de biomasa. Este último estase a estender en zonas altas de Lugo e Ourense.

Ademais, o BNG solicita que se unifique todo o operativo de defensa contra os incendios, nun ente único "e que poida traballar todo o ano", de forma que profesionalice e se dote de recursos, investindo máis en prevención que en extinción, ao contrario do que ocorre na situación actual.

"Hai unha desproporción absoluta na política de prevención se a comparamos coa de extinción, cando todos sabemos que os incendios non se apagan no verán, nin se apagan con auga, como vimos de ver en Portugal", concluíu o deputado pontevedrés.