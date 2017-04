Alumnos do Carlos Oroza amosarán en Pontevedra e O Grove a gastronomía dos camiños xacobeos

Con novo fío condutor pero coa mesma filosofía. Así regresa o programa Degusta Europa, no que o alumnado dos dous centros de formación de hostalería máis importantes da provincia elaborarán tapas con produtos adquiridos esa mesma mañá en seis mercados municipais dos concellos da provincia.

No caso do ámbito de influencia da capital, os protagonistas serán os alumnos do Carlos Oroza, que prepararán os seus pratos o venres 5 no mercado de Pontevedra (de 11:00 a 12:00 horas), o xoves 11 no mercado do Grove (de 11:00 a 12:00 horas) e o xoves 12 no mercado de Soutomaior (de 12:00 a 13:00 horas).

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, explicou que a segunda edición desta iniciativa desenvolverase baixo a temática A gastronomía dos camiños, polo que os asistentes poderán degustar os produtos típicos dos camiños xacobeos que transcorren pola provincia de Pontevedra.

Con esta acción, resaltou Carmela Silva, "queremos potenciar os nosos produtos locais, elaborando tapas en directo con produtos que imos mercar ese mesmo día nos mercados nos que se realizan as degustacións", cuxos menús aínda non están pechados.

Os concellos escollidos son os de Baiona, O Grove, Pontevedra, Soutomaior, Tui e Vigo xa que "todos eles son puntos dos diferentes camiños da nosa provincia": o Camiño portugués tradicional, o Camiño portugués da costa, a Ruta do Mar de Arousa e o Río Ulla e a Ruta do Padre Sarmiento, sinalou a presidenta provincial.