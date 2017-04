RADIO.-Cora é "A moza de onte"!

Cora Sayers © Mónica Patxot

O 12 de maio de 2009 decidía marcharse Antonio Vega. A súa capela ardente instalouse no Palacio de Longoria, sede da SGAE. Ata alí, cun ramo de flores que lles daba unha amiga, viaxaron en autobús desde Pontevedra unha Cora Velasco de 17 anos e a súa nai, Malú. A moza dixera no Instituto que non podía acudir a clase porque estaba enferma. Na larguísima fila de seguidores que quixeron dar a súa homenaxe a Vega, chamou a atención dos medios de comunicación aquela jovencita, que coa súa idade - e en plenos exames de Selectividade - percorreuse máis de 600 quilómetros para despedirse do cantante xunto á súa nai. O seu testemuño foi recollido por radios e televisións; así que ao día seguinte, xa no Instituto, todos os profesores repetíanlle o mesmo: "ti es a moza de onte!".

Oito anos despois, de novo, Malú, a súa nai e a súa irmá Paula, volven facerse á estrada xunto a Cora Velasco. Nesta ocasión a cantante é Cora Sayers e o motivo unha xira europea que comeza en Donostia e terminará en Copenhague. Paula fará uso do seu dominio de idiomas e Malú será - por erro lingüístico dun coñecido - a "royal manager" da súa filla.

Nesta Playlist de PontevedraViva Radio, coñecemos a esta moza pontevedresa, que debe levar na xenética familiar a disposición cara ás artes musicais e interpretativas. Unha moza que con 18 anos marchou a Madrid para estudar Interpretación, e que aínda que non consiguó o seu obxectivo inicial, regresou - grazas a unha película - coa súa outro eu: Cora Sayers.