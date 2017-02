O goberno local estuda a actualización da ordenanza de verteduras

Á espera dos informes da asesoría xurídica e do secretario do pleno, o goberno local quere actualizar en breve o regulamento de verteduras á rede de rede de sumidoiros, que data do ano 2007. O novo regulamento será de aplicación con independencia do modelo de xestión que se estableza.

Raimundo González, portavoz do goberno municipal, explicaba este luns que se quere adaptar a ordenanza ás modificacións que se rexistraron durante os últimos anos en relación con este tema.

Modificarase a ordenanza en varios puntos e establecerase a distancia entre o produtor da vertedura e a rede de rede de sumidoiros cos seguintes casos nos que non será necesario conectarse:

- Cando non haxa posibilidade de conexión por unha vía de acceso rodado de uso público.

- Cando haxa estradas doutras administracións xa sexan estatais, autonómicas ou provinciais. Tamén se inclúen as vías do tren.

- Cando haxa que cruzar un río ou un regacho.

- Cando existan imposibilidades de tipo técnico ante un terreo dificultoso.

O goberno local estuda a posibilidade de reducir a 50 os 100 metros de distancia que se establecen actualmente entre a vivenda e a conexión.