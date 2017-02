Lores e Luis Rei achegan posturas para establecer unha "relación seria"

Miguel Anxo Fernández Lores © Mónica Patxot Luis Rei © Mónica Patxot

"As relacións serias leva tempo chegar a elas, os escarceos amorosos son máis variados e de distinta intensidade", con esta expresión chanceaba Fernández Lores sobre a proposta realizada por Marea Pontevedra para tentar chegar a un acordo que permita un pacto de goberno co BNG no Concello de Pontevedra.

O alcalde da cidade indicou que o grupo nacionalista atópase aberto para un pacto que sexa en beneficio de Pontevedra con forzas que poidan ser afíns. E destacou o cambio de actitude de Marea desde que facilitou a aprobación dos orzamentos. "Nós estamos abertos a unha colaboración máis estable", apuntou Fernández Lores para engadir que nas últimas semanas producíronse contactos regulares e normais, "sen chegar a unha relación estable. En Galicia somos moi clásicos, hai escarceos e despois hai acordo ou non. Temos unha relación máis fluída con conctactillos", afirmou Fernández Lores en ton humorístico. O rexedor afirmou que, a pesar de anteriores desencontros, o obxectivo é deixar de lado as cuestións conflitivas e buscar os puntos de encontro.

LUÍS REI, Á ESPERA

Pola súa banda, o portavoz de Marea Pontevedra Luís Rei asegura que a proposta realizada pola súa agrupación débese a que non se conforman con realizar un labor de "oposición estéril, fiscalizador dá labor de goberno". Sinalou que se atopan satisfeitos por lograr que o orzamento municipal realizase unha viraxe cara á xustiza social e, por este motivo, emprazaron o grupo de goberno a testar as posibilidades dun acordo beneficioso para a cidade que garanta a gobernabilidade no que resta de mandato.

Sobre os próximos encontros coa agrupación nacionalista, Rei limitouse a dicir que a oferta se había lanzado e que agora depende de que a recollan desde o BNG. Apuntou que están abertos a manter unha reunión xa durante esta semana ou a que vén. O portavoz de Marea Pontevedra asegurou que non van establecer liñas vermellas para chegar a acordo pero si será necesario que se concreten eixos cos que se comprometeron cos seus electores afirmando que, en todo caso, non pretenden impoñer o seu programa electoral a un grupo máis numeroso.

Rexeitou que para esta proposta influísen dirixentes da súa agrupación en Santiago e tamén que, como lle acusan outros grupos da oposición, débase ao interese por obter salarios municipais. "Buscamos un pacto que beneficie a Pontevedra", concluíu Luís Rei.