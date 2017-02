Que pasará en Pontevedra co imposto de plusvalía?

Ata agora os concellos cobraban a plusvalía municipal -o imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana- tanto se a venda da vivenda ou terreo en cuestión xeraba unha ganancia patrimonial para o vendedor ou non-. Pero unha sentenza do Tribunal Constitucional ameaza con poñer freo a esta práctica.

E é que actualmente, á hora de cobrar este imposto tíñase en conta o valor catastral do inmoble e non o prezo de mercado, polo que na práctica totalidade dos casos a liquidación saía a pagar. Así, son habituais os casos nos que quen perde diñeiro, ao vender a súa propiedade máis barata da que a comprou, debía pagar tamén esta plusvalía.

Pero tras analizar o caso concreto de Irún (Guipúscoa), o tribunal conclúe que non é constitucional que se poida cobrar un imposto por gañar diñeiro a un contribuínte que, realmente, o perdeu.

Tarde ou cedo, segundo apuntan os expertos, esta sentenza -que non ten un efecto inmediato no resto de concellos- afectará dunha maneira ou outra a todos os municipios españois, entre eles Pontevedra, que cobran devandito imposto.

No caso da cidade do Lérez, a administración municipal cobra un 21% desa plusvalía -o máximo legal está no 30%-.

Segundo se reflicte no orzamento municipal para 2017, aprobado o pasado mes de decembro, o Concello prevé recadar por esta vía 975.000 euros este ano.

Por agora, o goberno municipal ten vía libre para seguir cobrando este imposto. Pero na súa sentenza, o Tribunal Constitucional recomenda ao Goberno central que reforme a normativa nacional que regula esta cuestión, para evitar a avalancha de recursos e reclamacións que os afectados poidan presentar por vía administrativa ou xudicial tras este fallo.

Á espera de coñecer os detalles da sentenza do Constitucional, os contribuíntes que, a pesar de rexistrar perdas, pagaran o imposto de plusvalía, poderán recorrer e esixir a correspondente devolución aos seus concellos.